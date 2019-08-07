Büyükçekmece Engelli Çalıştayını 3 engelli vatandaş düzenleyecek

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece şubesi, "Engelli Çalıştayı'nın hazırlıklarını 3 engelli üyeye devrettiğini açıkladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece şubesi, Engelli Çalıştayı'nın hazırlıklarını 3 engelli üyeye devrettiğini açıkladı. Büyükçekmece ilçesinde yaşam mücadelesi veren engelli/dezavantajlı vatandaşların tespiti, bunların engellerinin çeşitliliği, sorun ve ihtiyaçları ile çözüm yollarının bulunması konusunda çalışmaların ele alınacağı çalıştay, Ekim ayında gerçekleşecek.

TSD Büyükçekmece Şube Başkanı Derya Çebi, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada; "Engelli Çalıştayını çok önemsiyoruz. Çalıştay sonunda önümüze gerçekçi bir tablo çıkacak. Engelli/dezavantajlı arkadaşlarımızın karşılaştıkları sorunları, ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Bu sorun ve ihtiyaçların hangilerinin gönüllülerce, hangilerinin yerel ve merkezi yönetimlerce karşılanacağını tespit ederek gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Bu çalıştayın en az hata ile gerçekleşmesi ve amacına ulaşması için sıkıntıları birebir yaşayan 3 yürüme engelli arkadaşımızdan oluşan bir komisyon kurduklarını belirten Çebi, "Şükriye Karabaş, Can Dalgıç ve Mevlüt Kara arkadaşlarımızdan oluşan bu komisyon, ilçemizde engellilere yönelik faaliyet gösteren dernek ve kurumlarla ilişki kurarak çalıştaya katkı vermelerini sağlayacaklar" dedi.

Kaynak: İHA