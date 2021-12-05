Büyükçekmece Gölü kıyısında 20 yaşındaki Elif Toru'nun cesedi bulundu! Babası kızını görünce göz yaşlarını tutamadı

Dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yanından geçen vatandaşlar göl kenarında bulunan cesedi fark ettiler. Durumu polis ekibine ihbar ettiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ailt olduğunu tespit ettiler. Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapmasının ardından Elif Toru'nun cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna nakledildi.

Polisler tarafından ilk tespit gerçekleştirildi. Sonrasında babası cesedi tespit etmek amacıyla olay yerine geldi. Baba kızını yerde görünce gözyaşlarını tutamadı. Arabasının kaputuna başını koyarak ağladı.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

EVE GELMEYİNCE AİLESİ ARADI

Ailenin yakını Rıza Altaylı Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Kesin ölüm nedeninin emniyet ve savcılıkça araştırıldığını ifade etti. Genç kızın üniversiteye hazırlık döneminde olduğunu dün saat 10.00'da dershaneye gitme amacıyla evden çıktığını, akşam gelmeyince de ailesi tarafından arandığını belirtti.

"DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİNİ VE ENDİŞESİNİ TAŞIYORUZ"

Rıza Altaylı dün akşam Büyükçekmece Gölü'nde denizde ceset görenlerin emniyete bildirmesiyle birlikte kimlik teşhis yapıldığını belirtti. Altaylı, "Hiçbir problemi olmayan, dersinde, okulunda, ailesinde son derece mütevazi ve mutlu olan bir genç kızımızdı. Ailesi de çok düzgün bir aile. Bir sabotaj ve buna benzer bir olay asla düşünmüyoruz. Psikolojik bir sorunu da yoktu. Sanki köprünün üzerinde fotoğraf çekmek için çıktığında dengesini kaybedip düştüğü ihtimalini ve endişesini taşıyoruz. İleriki günlerde olay netleşecek. Bir kasıt düşünmüyoruz, beklemiyoruz, tahmin etmiyoruz. Erken gitti, herkesi yasa boğdu ve üzdü. Acımız büyüktür." ifadelerine yer verdi.

Altaylı Elif Toru'nun dershaneden çıktıktan sonra yalnız başına mı yoksa arkadaşlarıyla mı köprünün bulunduğu bölgeye gittiğini bilemediklerini söyledi. Kamera kayıtlarının incelendiğini, gezerken dengesini kaybetmiş olabileceği ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Elif Toru'nun ağabeyi ve üniversite mezunu bir ablasının olduğunu aktardı.