Büyükçekmece Kaymakamı'nın ismini yanlış söyledi! Kaymakam'dan tepki gecikmedi
CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver, İstanbul Büyükçekmece'de düşen uçak hakkında son gelişmeleri aktarmak için Büyükçekmece kaymakamı Mehmet Özel'e soru sormak istedi. Muhabire konuşmak istemediğini belirten Özel, isminin de yanlış söylendiğini görünce muhabire tepkisini dile getirdi.
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22 Ekim 2020 Perşembe 17:40
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