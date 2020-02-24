Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu
İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kadının...
İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce sahilinde bir kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Olayda cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA
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