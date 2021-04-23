Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Atlas Maden Çengelköyspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Atlas Maden Çengelköyspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçının skoru ne?
Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Büyükçekmece Tepecik Spor Atlas Maden Çengelköyspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Büyükçekmece Tepecik Spor Atlas Maden Çengelköyspor Maçının Hakemleri
Aytaç Geçgel(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Taner Çakır(dördüncü Hakem)
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
98. Furkan Uysal, 54. Umut Kerem Ayar, 38. Tayfun Yanar, 55. Samet Mehmet Dilaver, 23. Selim Dedekoç, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 24. Orkay Karaca, 74. Osman Hanoğlu, 9. İlhan Aslanoğlu, 61. Oğuzhan Acar
Yedekler
33. Faik Eren Çelik, 4. Hakan Hicabi Uslu, 94. Mehmet Yılmaz Morkaya, 39. Tolunay Kansız
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Samet Mehmet Dilaver 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Orkay Karaca 81.dk
Oyuna Girenler
Tolunay Kansız 81.dk
Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11
23. Tunahan Dikişci, 4. Ömerül Faruk İşler, 5. Fatih Sercan Ekinci, 19. Berat Özbek, 14. Gökhan Sürücü, 3. Mertcan Aşcı, 60. Yusuf Ağın, 47. Alperen Keleş, 61. Tevfik Şanver, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş
Yedekler
74. Sabri Can, 37. Rıdvan Çelik, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 58. Ferhat Beşer, 21. Berkay Polat, 15. İsmail Baydil, 97. Berke Avcı
Teknik Sorumlu
Sebahattin Algun Erdem
Goller
Taner Gümüş,12.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Çelik 90+2.dk, Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 31.dk, Sarı Kart Alperen Keleş 48.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Kozgül 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Tevfik Şanver 74.dk, Berat Özbek 46.dk, Mertcan Aşcı 46.dk, Yusuf Ağın 65.dk, Taner Gümüş 33.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Batuhan Kozgül 74.dk, Ferhat Beşer 46.dk, Rıdvan Çelik 46.dk, Berkay Polat 65.dk, İsmail Baydil 33.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor