Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Atlas Maden Çengelköyspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Atlas Maden Çengelköyspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçının skoru ne? Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Büyükçekmece Tepecik Spor Atlas Maden Çengelköyspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Büyükçekmece Tepecik Spor Atlas Maden Çengelköyspor Maçının Hakemleri

Aytaç Geçgel(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Taner Çakır(dördüncü Hakem)

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

98. Furkan Uysal, 54. Umut Kerem Ayar, 38. Tayfun Yanar, 55. Samet Mehmet Dilaver, 23. Selim Dedekoç, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 24. Orkay Karaca, 74. Osman Hanoğlu, 9. İlhan Aslanoğlu, 61. Oğuzhan Acar



Yedekler

33. Faik Eren Çelik, 4. Hakan Hicabi Uslu, 94. Mehmet Yılmaz Morkaya, 39. Tolunay Kansız



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Samet Mehmet Dilaver 53.dk



Oyundan Çıkanlar

Orkay Karaca 81.dk



Oyuna Girenler

Tolunay Kansız 81.dk

Atlas Maden Çengelköyspor

Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11

23. Tunahan Dikişci, 4. Ömerül Faruk İşler, 5. Fatih Sercan Ekinci, 19. Berat Özbek, 14. Gökhan Sürücü, 3. Mertcan Aşcı, 60. Yusuf Ağın, 47. Alperen Keleş, 61. Tevfik Şanver, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş



Yedekler

74. Sabri Can, 37. Rıdvan Çelik, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 58. Ferhat Beşer, 21. Berkay Polat, 15. İsmail Baydil, 97. Berke Avcı



Teknik Sorumlu

Sebahattin Algun Erdem



Goller

Taner Gümüş,12.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Çelik 90+2.dk, Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 31.dk, Sarı Kart Alperen Keleş 48.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Kozgül 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Tevfik Şanver 74.dk, Berat Özbek 46.dk, Mertcan Aşcı 46.dk, Yusuf Ağın 65.dk, Taner Gümüş 33.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Batuhan Kozgül 74.dk, Ferhat Beşer 46.dk, Rıdvan Çelik 46.dk, Berkay Polat 65.dk, İsmail Baydil 33.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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