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Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Atlas Maden Çengelköyspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Atlas Maden Çengelköyspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Büyükçekmece Tepecik Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçının skoru ne?

Büyükçekmece Tepecik Spor, Atlas Maden Çengelköyspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece Tepecik Spor  Atlas Maden Çengelköyspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Büyükçekmece Tepecik Spor Atlas Maden Çengelköyspor Maçının Hakemleri
Aytaç Geçgel(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Taner Çakır(dördüncü Hakem)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
98. Furkan Uysal, 54. Umut Kerem Ayar, 38. Tayfun Yanar, 55. Samet Mehmet Dilaver, 23. Selim Dedekoç, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 24. Orkay Karaca, 74. Osman Hanoğlu, 9. İlhan Aslanoğlu, 61. Oğuzhan Acar

Yedekler
33. Faik Eren Çelik, 4. Hakan Hicabi Uslu, 94. Mehmet Yılmaz Morkaya, 39. Tolunay Kansız

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Samet Mehmet Dilaver 53.dk

Oyundan Çıkanlar
Orkay Karaca 81.dk

Oyuna Girenler
Tolunay Kansız 81.dk

ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPORAtlas Maden Çengelköyspor

Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11
23. Tunahan Dikişci, 4. Ömerül Faruk İşler, 5. Fatih Sercan Ekinci, 19. Berat Özbek, 14. Gökhan Sürücü, 3. Mertcan Aşcı, 60. Yusuf Ağın, 47. Alperen Keleş, 61. Tevfik Şanver, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş

Yedekler
74. Sabri Can, 37. Rıdvan Çelik, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 58. Ferhat Beşer, 21. Berkay Polat, 15. İsmail Baydil, 97. Berke Avcı

Teknik Sorumlu
Sebahattin Algun Erdem

Goller
Taner Gümüş,12.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Çelik 90+2.dk, Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 31.dk, Sarı Kart Alperen Keleş 48.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Kozgül 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Tevfik Şanver 74.dk, Berat Özbek 46.dk, Mertcan Aşcı 46.dk, Yusuf Ağın 65.dk, Taner Gümüş 33.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Batuhan Kozgül 74.dk, Ferhat Beşer 46.dk, Rıdvan Çelik 46.dk, Berkay Polat 65.dk, İsmail Baydil 33.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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