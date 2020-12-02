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Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Büyükçekmece Tepecik Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Büyükçekmece Tepecik Spor  Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Büyükçekmece Tepecik Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri
Tolga Akbaba(hakem), Önder Çalış(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 6. Alper Sürücü, 8. Yunus Yaşar, 9. İlhan Aslanoğlu, 20. Sefer Kanıtemiz, 23. Selim Dedekoç, 34. İnanç Ülken, 38. Tayfun Yanar, 73. Ömer Buğdaycı, 77. Enes Yılmaz, 99. Erçağ Evirgen

Yedekler
1. Emirhan Emir, 11. Yasir Akan, 18. Ertuğrul Eramil, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil

Teknik Sorumlu
Enver Şen
HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 8. Mustafa Kara, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş, 80. Marlon Bülent Üçüncü

Yedekler
1. Doğukan Çoşar, 99. Alparslan Demir, 17. İbrahim Serdar Aydın, 55. İlyas Bilen, 93. Recep Pekgöz, 20. Oğuz Aksoy, 61. Mürsel Civelek

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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