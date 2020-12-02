Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Büyükçekmece Tepecik Spor Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Büyükçekmece Tepecik Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri
Tolga Akbaba(hakem), Önder Çalış(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 6. Alper Sürücü, 8. Yunus Yaşar, 9. İlhan Aslanoğlu, 20. Sefer Kanıtemiz, 23. Selim Dedekoç, 34. İnanç Ülken, 38. Tayfun Yanar, 73. Ömer Buğdaycı, 77. Enes Yılmaz, 99. Erçağ Evirgen
Yedekler
1. Emirhan Emir, 11. Yasir Akan, 18. Ertuğrul Eramil, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Halide Edip Adıvarspor
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 8. Mustafa Kara, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş, 80. Marlon Bülent Üçüncü
Yedekler
1. Doğukan Çoşar, 99. Alparslan Demir, 17. İbrahim Serdar Aydın, 55. İlyas Bilen, 93. Recep Pekgöz, 20. Oğuz Aksoy, 61. Mürsel Civelek
Teknik Sorumlu
Adnan Toros
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor