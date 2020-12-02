Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Büyükçekmece Tepecik Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri

Tolga Akbaba(hakem), Önder Çalış(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 6. Alper Sürücü, 8. Yunus Yaşar, 9. İlhan Aslanoğlu, 20. Sefer Kanıtemiz, 23. Selim Dedekoç, 34. İnanç Ülken, 38. Tayfun Yanar, 73. Ömer Buğdaycı, 77. Enes Yılmaz, 99. Erçağ Evirgen



Yedekler

1. Emirhan Emir, 11. Yasir Akan, 18. Ertuğrul Eramil, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil



Teknik Sorumlu

Enver Şen

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 8. Mustafa Kara, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş, 80. Marlon Bülent Üçüncü



Yedekler

1. Doğukan Çoşar, 99. Alparslan Demir, 17. İbrahim Serdar Aydın, 55. İlyas Bilen, 93. Recep Pekgöz, 20. Oğuz Aksoy, 61. Mürsel Civelek



Teknik Sorumlu

Adnan Toros

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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