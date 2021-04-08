Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Tokatspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Tokatspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Büyükçekmece Tepecik Spor Tokatspor Maçının Hakemleri
Burak Akdağ(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 99. Erçağ Evirgen, 17. Ömer Karancı, 72. Oktay Eramil, 25. İsmail Baran Karakoç, 5. Özkan Zileli, 61. Oğuzhan Acar, 23. Selim Dedekoç, 11. Yasir Akan, 38. Tayfun Yanar, 77. Enes Yılmaz
Yedekler
98. Furkan Uysal, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 34. İnanç Ülken, 74. Osman Hanoğlu, 73. Ömer Buğdaycı, 18. Ertuğrul Eramil
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 4. Ali Kemal Yükseker, 45. Eren Açıkgöz, 5. Abdulbaki Şahin, 30. Ulaş Girgin, 19. Furkan Kaya, 8. Erdem Yel, 2. Berkcan Aytaç, 59. Deniz Bağlan, 6. Serhat Kaymak
Yedekler
98. Nailcan Tütüncü, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 17. Yunus Emre Yılmaz, 22. Ali Can Özer, 27. Umut Eren Şenel, 9. Batuhan Aslan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu