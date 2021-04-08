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Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Tokatspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Tokatspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçının skoru ne?

Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece Tepecik Spor  Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Büyükçekmece Tepecik Spor Tokatspor Maçının Hakemleri
Burak Akdağ(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 99. Erçağ Evirgen, 17. Ömer Karancı, 72. Oktay Eramil, 25. İsmail Baran Karakoç, 5. Özkan Zileli, 61. Oğuzhan Acar, 23. Selim Dedekoç, 11. Yasir Akan, 38. Tayfun Yanar, 77. Enes Yılmaz

Yedekler
98. Furkan Uysal, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 34. İnanç Ülken, 74. Osman Hanoğlu, 73. Ömer Buğdaycı, 18. Ertuğrul Eramil

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 4. Ali Kemal Yükseker, 45. Eren Açıkgöz, 5. Abdulbaki Şahin, 30. Ulaş Girgin, 19. Furkan Kaya, 8. Erdem Yel, 2. Berkcan Aytaç, 59. Deniz Bağlan, 6. Serhat Kaymak

Yedekler
98. Nailcan Tütüncü, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 17. Yunus Emre Yılmaz, 22. Ali Can Özer, 27. Umut Eren Şenel, 9. Batuhan Aslan

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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