Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Tokatspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Tokatspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçının skoru ne? Büyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Büyükçekmece Tepecik Spor Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Büyükçekmece Tepecik Spor Tokatspor Maçının Hakemleri

Burak Akdağ(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 99. Erçağ Evirgen, 17. Ömer Karancı, 72. Oktay Eramil, 25. İsmail Baran Karakoç, 5. Özkan Zileli, 61. Oğuzhan Acar, 23. Selim Dedekoç, 11. Yasir Akan, 38. Tayfun Yanar, 77. Enes Yılmaz



Yedekler

98. Furkan Uysal, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 34. İnanç Ülken, 74. Osman Hanoğlu, 73. Ömer Buğdaycı, 18. Ertuğrul Eramil



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 4. Ali Kemal Yükseker, 45. Eren Açıkgöz, 5. Abdulbaki Şahin, 30. Ulaş Girgin, 19. Furkan Kaya, 8. Erdem Yel, 2. Berkcan Aytaç, 59. Deniz Bağlan, 6. Serhat Kaymak



Yedekler

98. Nailcan Tütüncü, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 17. Yunus Emre Yılmaz, 22. Ali Can Özer, 27. Umut Eren Şenel, 9. Batuhan Aslan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu