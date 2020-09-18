Büyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldı

Büyükçekmece’de bir vatandaşın fark etmesi üzerine arabanın içinde silahla vurulmuş bir kişinin cesedine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri cenazeyi Adli Tıp Kurumuna kaldırırken polis ekipleri ise olayın intihar olabilme ihtimaline karşı araştırma başlattı.