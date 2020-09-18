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  3. Büyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldı

Büyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldı

Büyükçekmece’de bir vatandaşın fark etmesi üzerine arabanın içinde silahla vurulmuş bir kişinin cesedine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri cenazeyi Adli Tıp Kurumuna kaldırırken polis ekipleri ise olayın intihar olabilme ihtimaline karşı araştırma başlattı.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Akyurt Caddesi'nde yaşanan olayda bir vatandaş yol üzerinde park halindeki bir aracın içinde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine polis ekiplerini çağrılmasıyla yapılan inceleme sonucunda cesedin esnaf olan Sinan Cesur’a ait olduğunu belirledi. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken, ceset ise sağlık ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

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18 Eylül 2020 Cuma 14:02
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