Büyükçekmece’de apartmanda meydana gelen patlama kamerada

Büyükçekmece'de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de bir apartmanda iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde patlama anı ve vatandaşların panik içinde koşturması yer alıyor.

Kaynak: İHA