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Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası yangın (1)

BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası yangın (1)

BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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