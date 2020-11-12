Büyükçekmece'de dehşet: Sadece belden aşağısı olan bir ceset bulundu!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde çalışma yapan görevliler, hayatının şokunu yaşadı. Suyun içinde parçalanmış bir cesetle karşılaşan görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma, bölgede incelemelerde bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çıkarılan cesedin yalnızca belden aşağısı olduğu ve gövde kısmının bölgede olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgi edilemediğini aktaran yetkililer, cansız bedenin kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.