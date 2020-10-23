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  3. Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'tan acı haber!

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'tan acı haber!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'tan acı haber!

İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın düştüğünü görenler pilota yardımcı için uçağın yanına giderken olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçağın bir kısmının toprak içerisinde kaldığı görüldü.

Ekipler ilk olarak uçak içerisinde sıkışan uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipleri çalışması ile pilotaj öğrencisi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KULE İLE İLETİŞİME GEÇTİ, ARIZAYI BİLDİRDİ

Diğer taraftan alınan bilgiye göre uçağın pilotu Beytullah Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

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Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'tan acı haber!

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'tan acı haber!

Tayfun Altuntaş
Editör


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