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  3. Büyükçekmece'de eğitim uçağı yere çakıldı!

Büyükçekmece'de eğitim uçağı yere çakıldı!

İstanbul Hezarfen Havaalanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece civarında boş bir arsaya düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Uçağın düşme sonrasındaki o anlar kameralara böyle kaydedilirken kazada yaralanan pilot gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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22 Ekim 2020 Perşembe 11:35
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