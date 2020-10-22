Büyükçekmece'de eğitim uçağı yere çakıldı!

İstanbul Hezarfen Havaalanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece civarında boş bir arsaya düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Uçağın düşme sonrasındaki o anlar kameralara böyle kaydedilirken kazada yaralanan pilot gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.