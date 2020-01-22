Büyükçekmece'de feci patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.
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