Büyükçekmece'de feci patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.