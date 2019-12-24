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  3. BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)

Büyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)

Büyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi. Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırılırken içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA




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