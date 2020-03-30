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  3. Büyükçekmece’de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

Büyükçekmece’de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece’de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de bir villada parti düzenleyen gençlerin videosu sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının 2 ay evden çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA




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