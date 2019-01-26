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Büyükçekmece'de patlama

Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Büyükçekmece'de patlama

Büyükçekmece'de patlama

 Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama  geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Detaylar gelecek...

 

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