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  3. Büyükçekmece'de seyyar satıcı çıldırdı! Tezgahına el koyan zabıtaya tüp fırlattı

Büyükçekmece'de seyyar satıcı çıldırdı! Tezgahına el koyan zabıtaya tüp fırlattı

Büyükçekmece E-5 bağlantı yolunda pilav satan bir seyyar satıcı, yanına gelen zabıta ekiplerinin tezgahına el koyma girişimine tepki gösterdi. Çıkan kavgada seyyar satıcının malzemeleri yere dökülürken ortalık ise savaş alanına döndü. Eline geçen tüpü fırlatan satıcının o anı ise kameraya böyle kaydedildi.

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08 Ocak 2021 Cuma 10:52
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