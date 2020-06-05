Büyükçekmece'de site bahçesinde bulunan bebeğin katili annesi çıktı!

18 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece'de Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde bir bebeğin cesedi bulunmuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine siteye gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından bebeğin katilinin annesi olduğunu ortaya çıkardı. 19 yaşındaki anne yakalanıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, tanık beyanları, site sakinleriyle yapılan görüşmeler ve kamera çalışmaları sonucu bebeğin atılmış olabileceği iki bloku belirledi. Bu iki blokta yaşayan kişilerden kan örneği alınarak ölen bebeğinkiyle karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılan incelemeler sonucunda, aynı sitede yaşayan E.Ç. (19) ile ölü bebeğin kan örneğinin yüzde 99,99 oranında uyumlu olduğu tespit edildi. Öldürülen bebeğin biyolojik annesi olduğu belirlenen E.Ç., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

''BEBEĞİ BANYODA DOĞURUP 3. KATTAN AŞAĞI ATMIŞ''

Emniyette sorguya alınan 19 yaşındaki E.Ç.’nin erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişki sonucu hamile kaldığı, doğumunu da evinin banyosunda yaptıktan sonra bebeği 3’üncü kattan aşağı attığı öğrenildi. Gelişimini tamamlamış ve canlı halde olan bir bebeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.