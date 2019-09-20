Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Büyükçekmece Edirne istikametinde, Evren K. yönetimindeki 34 S 1113 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Zekai Mergen'in kullandığı 59 EV 240Z plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Mergen ve eşi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Büyükçekmece Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.













Kaynak: AA