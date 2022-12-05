Büyükçekmece'de"Kahve Günleri" etkinliği her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor

Büyükçekmece'de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü çerçevesinde birbirinden özel atölyeler, söyleşiler, konserler kahve kokuları eşliğinde gerçekleşiyor.

TÜRK KAHVESİ VE CEZVE" İSİMLİ SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİ

Büyükçekmece Belediyesi'nce Kültürpark Kervanasaray'da düzenlenen "Kahve Günleri" etkinliği her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. 4-5 Aralık günlerinde gerçekleştirilen "Kahve Günleri" çerçevesinde ilk gün Türk Kahvesi demleme şampiyonu barista Akın Parlaklık'ın "Latte Art" atölyesi ve Ressam Hatice Macun'un "Kahveden Art'a Kalan" isimli atölye çalışması büyük ilgi gördü. Hatice Macun'un Türk kahvesi telveleri ile çizdiği birbirinden özel resimler büyük beğeni topladı. İlk gün etkinlikleri çerçevesinde Cezve ve İbrik şampiyonu Atilla Narin'in "Türk Kahvesi ve Cezve" isimli söyleşisi gerçekleşti.

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ETKİNLİK BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Kahve günlerinin ilk günü Çiğdem Güven, Neslinay Çınar, Ozan Akanaras ve Okan Tolga Mertel konseriyle son buldu. Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından Kahve Günleri etkinliklerine katılan sanatçı, barista ve kahve uzmanlarına Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına teşekkür etti.

Kahveler, kahve çekirdekleri, kahve demleme usulleri ve kahve çeşitleri hakkında bilgi almak ve kahvelerin tadına bakmak isteyenler için Kahve Günleri bugün de birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak.