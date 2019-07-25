Büyükelçi Yalçın, Mesut Özil'in menajerini arayarak olayla ilgili bilgi aldı

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırıya uğramasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Özil'in takım arkadaşı Kolasinac'ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıklarını söyledi.

DHA