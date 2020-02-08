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Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (3)

AB ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a taşıyan Doğu Ekspresi, Erzurum'a vardı.

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (3)

HEYET EKSİ 15 DERECEDE ERZURUM'U GEZDİ

AB ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a taşıyan Doğu Ekspresi, Erzurum'a vardı. Trende yer alan heyet, eksi 15 derecelik havada Erzurum'un tarihi mekanlarını gezdi. Heyetin ilk ziyaret yeri Çifte Minareli Medrese oldu. Ardından da Yakutiye Medresesi'ne geçen grup, kent merkezindeki restoranda "Cağ Kebabı" yedi. AB heyetini ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chiristian Berger ve büyükelçilere Erzurum'u tanıtan kitaplar hediye etti.

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Kaynak: DHA




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