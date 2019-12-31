Büyükelçilik baskınının ardından ABD'den flaş hamle!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Haşdi Şabi şemsiyesi altında ve İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyonu yükseltti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEN TANSİYONU DAHA DA ARTIRACAK HAMLE!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binanın duvarını ateşe vermiş. Dünyayı sarsan olayın ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

GÖSTERİCİLER BİNAYA GİRDİ

Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor. ABD Büyükelçiği'nin duvarını yakan göstericiler, binanın içerisine girdi.

'100 DENİZ PİYADESİ GÖNDERECEĞİZ'

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Protesto gösterileri sonrası Bağdat Büyükelçiliğine 100 deniz piyadesi göndereceğiz" dedi.

ESPER'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Esper, gönderilen asker sayısına ilişkin detay paylaşmazken Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Büyükelçiliğe 100 deniz piyadesinin gönderildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İRAN'I SORUMLU TUTTU!

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullanmıştı.

'ABD BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYESİNİ SAĞLAYABİLİRİZ'

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarından Hizbullah Tugayları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği personelinin binadan güvenli şekilde tahliyesini sağlayabileceklerini bildirdi.

Hizbullah Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Hizbullah Tugayları İstihbaratı olarak hükümetle koordinasyon halinde ABD Büyükelçilik personelinin binadan güvenli şekilde çıkışlarını sağlayabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Irak hükümetinden ise milis gücün söz konusu adımına karşılık henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi. Elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti. Eylemciler elçilik binasını basarak içeri girdi ve binayı işgal etti.

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi. Elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti. Eylemciler elçilik binasını basarak içeri girdi ve binayı işgal etti.

ÖRGÜT LİDERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.

ELÇİLİĞİN GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Büyükelçiliğe giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre göstericilere müdahale edilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN SALDIRISI

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.