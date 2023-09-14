Büyükkılıç: "Kayseri’de sağlık alanında en güzel hizmetler veriliyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Keskinkılıç Ailesi'nin desteğiyle yapımı tamamlanan Yahyalı Devlet Hastanesi bünyesindeki Diyaliz Ünitesi Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç; "Türkiye'mizin her yerinde, özellikle Kayseri'de sağlık alanında en güzel hizmetler veriliyor" dedi.

Yahyalı Devlet Hastanesi içerisinde bulunan diyaliz merkezinin yenilenerek daha konforlu ve modern bir merkez haline getirilen diyaliz ünitesinin açılış töreni gerçekleşti. Yahyalı ilçesinde hayırsever tarafından yapımı tamamlanan ve yeni yerine taşınan Diyaliz Ünitesi Açılış Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, hayırsever Esat Keskinkılıç ile ailesi ve ilçe sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç; "Yahyalı'mızın güzel insanlarını sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bir işe imza atılmasının ve burada mütevazı tören yapılmasını anlamlı buluyorum" dedi. Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırsever şehri olduğuna vurgu yaparak; "Biz birlik ve beraberlik anlayışı ile dayanışma içerisinde milletvekillerimizle, bakanlarımızla, sivil toplum kuruluşu teşkilatlarımızla, en önemlisi hayırseverlerimizle çalışıyoruz. Merkeziyle, taşrasıyla, bu güzel ilçeler ve şehir anıldığında akla hayırseverlik gelir. O hayırseverliğin bir örneğini burada yaşıyoruz" diye konuştu. Yahyalı Devlet Hastanesi'nin 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verdiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin. Burada 75 yataklı, 5 yıldız konforunda bir otel niteliğinde sağlık hizmeti veren bir müesseseden bahsediyoruz. Burada "insanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesinin en güzel örnekleri veriliyor. Türkiye'de ve Kayseri'de sağlık hizmeti denilince gerçekten kalite, fedakârlık ve insana verilen değer akla geliyor" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'de sağlık alanında en güzel hizmetlerin verildiğine vurgu yaparak; "Türkiye'mizin her yerinde, özellikle Kayseri'de sağlık alanında en güzel hizmetler veriliyor. Şehir Hastanesiyle, Tıp Fakültesi Hastanesiyle, 30'a yakın akredite sağlık kuruluşlarıyla, en güzel hizmetler veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza dua ediyorum, minnet duyuyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da babasının 1976 yılında böbrek yetmezliğinden vefat ettiğini söyleyerek, o dönem tedavi olabilmenin çok zor olduğunu anlatarak, duygu dolu anlar yaşadı. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise yeni diyaliz ünitesinin ilçeye kazandırılmasına katkı sunan hayırsever Keskinkılıç ailesine teşekkür ederek, ünitenin hayırlı olmasını diledi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek; "Yahyalı'mız açısından bereketli bir güne besmele çekmiş olduk. Sağlık sektöründe birçok güzelliklere şahidiz. Gönülden, yürekten Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürümüz var, vekilimize teşekkürümüz var. Büyükşehir'imizin yaptığı buradaki hizmetleri hem yerinde inceleyeceğiz hem de başkanımıza bu vesileyle huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Turizm konusunda ilçeye yapılan yatırımlara da değinen Başkan Öztürk; "Sağ olsun, turizm diyoruz, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde Kapuzbaşı yolumuza bir güzellik, bir konfor getirmiş oldular. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza ve başta da valimiz olmak üzere gönülden teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz, Allah razı olsun "yok" dediklerine şahit değilim" dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da yaklaşık 1 yılı aşkın süredir Kayseri'de görev yaptığını ve kendisini Kayseri'de olmaktan dolayı şanslı hissettiğini dile getirerek; Kayseri'nin huzur ve mutluluk verici bir şehir olduğunu kaydetti. Konuşmasında, Kayseri'nin kolaylıkların şehri olduğunu paylaşan Erşan, sebebini ise bir ihtiyaç olduğunda bir hayırseverin çıkmasına bağlayarak, sağlık çalışanları olarak bu anlamda şanslı olduklarını kaydetti. İl Sağlık Müdürü Erşan ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da bir ihtiyaç olduğunda mekân bulmak noktasında hem de doktor olması nedeniyle duyarlılık göstererek, hiç ikiletmeden ne ihtiyaç varsa, hayırseverlerle de bağlantı kurup kolaylık sağladığını belirtti ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Hayırsever Esat Keskinkılıç da Allah'ın kendilerine verdikleri emanetin sadece yönünü belirlediklerini ifade ederek, bu hayrı anneannesi ve dedesi için yaptıklarını dile getirip, destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol tarafından ünitenin açılışı yapılırken, Başkan Büyükkılıç, hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)