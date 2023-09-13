Büyükkılıç’tan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleşecek Atlı Okçuluk...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyükkılıç’tan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleşecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına davet etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyon projeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tam donanımlı spor tesisleri ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yaparak kadim kent Kayseri'nin spor merkezi olarak tanıtılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 16-17 Eylül günlerinde saat 09.00-18.00 arası Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinde düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda meclis üyeleri nezdinde tüm Kayserilileri şampiyona final müsabakalarına davet eden Başkan Büyükkılıç, "Atlı Okçuluk Türkiye 2023 Şampiyonası Final Müsabakaları Kayseri'de gerçekleşecek. 16 Eylül Cumartesi-17 Eylül Pazar olmak üzere Anadolu Harikalar Diyarındaki Atlı Okçuluk Tesislerimizde hem atlı okçuluk hem de binicilik şeklinde yarışma var. 11 şehirden 85 sporcu katılıyor, 2 gün boyunca devam ediyor. Pazar günü aynı zamanda ödül törenleri var. Bu hafta sonu Atlı Okçuluk, sizi Anadolu Harikalar Diyarı'na eğlenmeye, keyifli bir ortamda yarışmaları izlemeye davet ediyor" diye konuştu.

Kayserililer, Büyükşehir'in ulusal ve uluslararası alanda ev sahipliği yaptığı dev organizasyonların yanı sıra milli takım sporcularının da antrenmanlarında tercihi ettiği Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında heyecan dolu yarışları yakından takip edebilecek.

Büyükkılıç’tan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına davet

Büyükkılıç’tan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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