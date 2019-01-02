Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'na doğru





BURSA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 5-7 Ocak tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'na yaklaşık 350 sporcu katılacağını söyledi.

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Musa Aydın, "Bu yılın ilk şampiyonasını Bursa'da başlatmamız ayrıca önem arz ediyor. Yaklaşık 300-350 sporcumuz Türkiye Şampiyonası'na iştirak edecek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Organizasyonun önemine dikkati çeken başkan Aydın, "Bu şampiyona bizim için çok önemli, milli takım için önemli bir kriter. Bundan bir ay sonra Vehbi Emre Turnuvası'nı düzenleyeceğiz. Hem burada hem de Vehbi Emre Turnuvası'nda başarı elde eden sporcular, milli takıma seçilmiş olacaklar. Olimpiyat arefesinde bu başlangıcı Bursa'dan yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.





- "Güreşte başarı şart"





Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu dile getirerek, "Eğer ülke olarak biz olimpiyatlarda başarılı olacaksak, güreşte başarı şart. Güreşte başarılı olamazsak, olimpiyatlarda başarı mümkün değil." açıklamasında bulundu.

Göreve gelmelerinden itibaren güreşte başarı çıtasının yükseldiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Yani madalyaların yüzde 70'ini güreşte kazandık. 2017-2018 Avrupa ve dünya şampiyonalarında gerçekten çok büyük başarılara imza attık. 68 yıl aradan sonra 5 Avrupa şampiyonu çıkardık hem 2017'de hem de 2018'de. Başarılarımız, göreve geldiğimizden bugüne yükselerek devam ediyor. 2019 yılı Tokyo Olimpiyatları'nın arefesi. Tabii bu yıl Almaata'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girecek sporcular olimpiyat vizesi alacak. Bu anlamda 2019 yılı çok önemli."

Dünyanın en iyi güreş takımıyla olimpiyatlara katılmak istediklerini aktaran Musa Aydın, "Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye çıkarmak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, 5-7 Ocak tarihlerinde Bursa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.





Kaynak: AA