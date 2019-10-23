Büyüközer: "Darül Halal Medresesini hayata geçirmek istiyoruz"

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, insanların tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere, kozmetik, tekstil, finans, turizm hizmet ve ürünlerde de İslami bilince sahip nesiller yetiştirmek için Darül Halal Medresesini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Gıda İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, hayata geçirmek istedikleri Darul Halal Medresesi hakkında açıklamalarda bulundu. Gelecek nesillerimizin İslami yaşantıdan uzak olmaması ve İslam'ın emir ve yasaklarını tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil, finans, turizm vb. hizmet ve ürünlerde de İslami bilince sahip nesiller yetiştirmek üzere eğitim projesini gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Büyüközer, "Yüzyıldır nesillerimizin özellikle gıdalardaki İslami bilinçsizliği bugün gerçekliğini korurken, GİMDES olarak İslami kurallara göre, yetiştirme sürecinden üretim sürecine ve denetim uygulamalarına kadar teknik bilginin yanında, İslami usul ve uygulamalarının eğitimini almış şuurlu bir nesil yetiştirmeyi kendimize görev bildik" dedi.

"Bu proje uluslararası kalitede eğitim ve kariyer imkânı sağlayacak"

Bu projenin uluslararası kalitede eğitim ve kariyer imkânı sağlayacağını bildiren Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Amacımız ve çalışmalarımız, gelecek nesillerimizin gıda ve ihtiyaç maddelerinin helal, haram ve şüpheli ayırımında doğru, anlaşılır ve bilimsel ölçülere uygun bilgilerin ve ilmi çalışmaların yapılabileceği uygulamalı bir eğitim sürecini uygulayarak, günümüz piyasasının en büyük ihtiyacı olduğuna şahit olduğumuz vasıflı elaman istihdamında helal ve haram temel kritik hususların bilincinde insan ihtiyacının karşılanarak, dünya çapında akreditasyon ile dünya standartlarında eğitim verilerek uluslararası kalitede eğitim ve kariyer imkânı sağlamak ve gıda teknolojisi bölümü altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçlarına, gıda mevzuatlarına, İslami esaslara uygun üretim yapabilen bilimsel, teknolojik gelişmeler ve İslami kurallar doğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, helal ve haram kavramlarına vakıf, nitelikli meslek sahiplerini yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

Yüzyıldır alışılmış sistemle üretilen gıdaların hem bedene hem manevi yapımıza zarar verdiğini söyleyen Büyüközer, bu duruma seyirci kalınmaması gerektiğini ve hareket edilmesinin lüzumunu düşünerek bu hizmeti GİMDES olarak büyük bir vazife olarak gördüklerini kaydetti.

Helal Lokma gönüllülerinin ve hayırseverlerin projeye sahip çıkacaklarına inandıklarını bildiren Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Helal Lokma gönüllülerimizin ve milletimizin hayırseverlerinin projemize sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Helal ve tayyib bir yaşam sistemi için 30 yıldır yürütmeye çalıştığımız uzun ve ince yolun 2005 yılındaki durağında GİMDES ile yola devam ettik. Modernitenin kocaman çarkları arasında üretilen ürünlerin; unutulmuş, kaybolmaya yüz tutmuş helal ve tayyib ürünlerimizi tekrar üretilebilir duruma getirdik. 10 bine yakın ürüne helal sertifikalama çalışması yaparak dünya Müslümanlarının ve insanlığın hizmetine sunduk. GİMDES şu an uluslararası alanda tanınan ve güvenilen bir kurum haline geldi. Bu projelerimiz henüz proje aşamasında. Kısa zaman içerisinde hayır sahibi kardeşlerimizin himmeti ile ete kemiğe bürünmesi için yollardayız. Bütün gönüllü hayır sahibi insanlarımızı bu hayırlı hizmetlere payidaş olmasını istiyor ve buna davet ediyoruz. Bu hayırlı işe bir tuğla da siz koyun diyoruz. Bu eğitim külliyesinin merkezinin, asırlar boyu İslam ümmetine payitaht olmuş İstanbul'da olmasını planlıyoruz. Bu hayırlı hizmette benim de bir tuğlam olsun diyorsanız helalinden kazanılmış yardımlarınızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA