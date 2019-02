Büyükşehir adayı Selahattin Gürkan:

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Gürkan, 31 Mart seçimlerinde Türkiye rekorunun Malatya'da kırılacağını söyledi.

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Öğretmenevi'nde İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yazıhan Belediye Başkanı ve AK Parti Yazıhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve çok sayıda Pazar esnafı katıldı. Burada konuşan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Biz pazarcıyız. Öyle birlik ve beraberlik içinde olmalıyız ki birbirimize sımsıkı sarılmamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Bence şu anda 3. Dünya savaşında bulunuyoruz. At izinin it izine karıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda öyle yerlerden geçtik ki vatanımıza kahrolası gözleriyle baktılar, 15 Temmuz'da. Ekonomik krizlerle geldiler. Gezi eylemleriyle geldiler. Aile yapılarımıza kast ettiler. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise, "Pazaracılar bizim için çok değerli. Mesaileri yok, aza kanaat ediyorlar, vatan ve milletine bağlılar ve hizmet ediyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Gelir düzeyi düşük olan insanların hep yanında oldunuz. Bizlerde gerek Battalgazi'de, gerek Büyükşehir'de imkanları zorlayarak elimizden ne geliyorsa yapmanın sözünü veriyoruz" diyerek, hizmet için yola çıktıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da, "Böyle güzel tablo ile karşılaşmak bizleri de mutlu ediyor. Sayın oda başkanımız sorunları sıraladı. Sayın bakanımız hepsini not aldı. Sizlerin bu taleplerini çözmek için çalışacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi ve muhabbetimizi devam ettirsin" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, pazar esnafının her anlamda bulunduğu bölge için önemli olduğunu belirterek, "Şehrin güvenliğinin temsilcileridir. Şehirde kuş uçsa pazarcının haberi olur. Sokakları, caddeleri kontrol ederler. Bu arkadaşlarımız ile zaman zaman hizmet içi eğitim faaliyetlerinde de beraber oluyoruz. Bunların gelen müşteriye, müşteri memnun etme noktasındaki davranışları, tutumları, hal ve hareketleri ve orda sokağa gelen herkesi kendi ailesinden birisi olarak görmesi, o hassasiyeti göstermesi ve bu anlamda bütün pazarcı kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ben kendimi de sizlerden bir olarak kabul ediyorum. Zaman zaman pazarları ziyaret ettiğimde, geçenlerde bir ziyarette, dışarı çıktığımızda bir hanımefendi "gelir misin başkanım bir şey söyleyeceğim" dedi. O zaman daha adaylıkta belli olmamış. Dedi ki "hakkını bize halel et, ola ki biz sana sahip çıkamazsak sen bize hakkını helal edesin" diye çok içtenlikle güzel bir ifade kullandı. Sizler sahip çıktınız hepinizden Allah razı olsun. Ve sizlerin hakikaten yapılan kamuoyu araştırmasında çok yüksek ölçüde teveccüh gösterdiniz" şeklinde konuştu.

"Bizler yönetimde şeffaflık ilkesine çok önem veriyoruz" diyen Gürkan, " Denetlenebilirlik ilkesine çok önem veriyoruz. Kontrol edilebilirlik noktasında çok hassasiyet gösteriyoruz. Bizim yönetim anlayışımız temelinde katılımcı belediyecilik vardır. Katılımcı belediyeciliğin temel ilkesi de şehri yönetirken sadece belediye meclisleri ile değil, aynı zaman da sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz sizler ve sizlerin temsil ettiği odalar, sendikalar, dernekler, kanaat ve yerel önderler, birliklerimiz, borsalarımızla birlikte yöneteceğiz. Şehir meclisinde 50 kişilik bir sektör belirlendi. Her sektörün bir temsilcisi olacak, o sektörlerin temsilcileri, kent meclisi oluşturacak. O kent meclisinin üzerinde de encümeni danış dediğimiz, danışma meclisi olacak. 7-8 kişilik bir grup ve o şekilde de şehrimizin her kesimine, her noktasına sizler vasıtası ile ulaşacağız. Sizin görüşünüzün, düşünceniz, önerinizin olmadığı bir şey bizim nezdimizde kabul görmez. Yani siyaset millet ile yapılır. Millete rağmen siyaset yaparlar, hep yarı yolda kalmışlardır. Sonunda da tarihin derinliğine gömülmeye mahkum olmuşlardır" ifadelerin yer verdi.

31 Mart seçimlerinde Türkiye'de rekorun Malatya'da kırılacağını belirten Başkan Gürkan, "31 Mart'ta hepimiz sandığa gideceğiz. Malatya'da yaşayan 800 bin insan bizim kardeşimizdir. Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi düşünceye mensup olursa olsun, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, onların hepsi bizim kardeşimizdir. Bizim anlayışımız, "Yaratılanı severiz yaratandan ötürüdür'. Herkesi ziyaret edeceğiz. Türkiye rekoru Malatya'da kırılacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de, "Pazarlar, bir kentin kültürünün yansıdığı yerlerdir. Piyasayı, kültürü ve insanların psikolojisini de bilirsiniz. Sizler sabırla pazarın çilesini çekensiniz. Ben hep pazarcı esnafıyla çok yakından çalıştım. Pazarcılarımızın Türkiye çapında sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık. Sizler emeğinizle birlikte, alın terini de sarf ediyorsunuz. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorsunuz. Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle birlikte pazarlarında dönüşümü olacaktır. Milli birlik bütünlüğe en fazla sizler sahip çıkıyorsunuz. 31 Mart'ta önemli bir seçim olacak. Bizlere hizmet edecekleri seçeceğiz. Emin insanları seçeceğiz. Özellikle AK Parti Belediyeciliği ortada. 16 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi sizler şahitlik ediyorsunuz. Bizler lafla değil, icraatlarımızla övünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan, Battalgazi'de kısıtlı imkanlarla yaptıklarım ortada. Bizlerde kendisine kefil oluyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışını ortaya koyarak hizmet edeceğiz. Belediye başkanlarında ufuk çok önemli. Yollar veya çöplerle belediyecilik olmuyor. Malatya'yı bütünüyle bir kalkınma hamlesi içine girmesi lazım. Ve ilimizi rekabette üstün hale getirmemiz lazım. Rekor kırarak yeniden gelmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza gittiğimizde sizden aldığımız destekle yol gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA