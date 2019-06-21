Büyükşehir, ailelerin bebek mutluluğuna ortak oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesince 2012 yılında başlatılan ve başarıyla sürdürülen "Hoş geldin bebek" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, proje kapsamında yeni bebek sahibi olan ve projeden yararlanan aileleri evlerinde ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce bilinçli anneler, sağlıklı bebekler yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında ziyaret edilen ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Ebe Gülşah Filiz ile birlikte yeni bebek sahibi olmuş Şimşek, Öz ve Çoraplı ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Bebek bakımı konusunda bilgiler aktarıldı

Ziyarette Ebe Gülşah Filiz, yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarını kontrol edip, bebek bakımı konusunda ailelere bilgiler verdi. Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatıldı. Ziyaretlerde ailelere bebek battaniyesi, bebek çantası, zıbın takımı, havlu bornoz seti, biberon, dijital ateş ölçer, bebek bezi, pişik kremi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan hediye paketi de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu tarafından takdim edildi. Kuğu, ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Projenin faydalı bir hizmet olduğunu dile getiren aileler de "Hoş geldin bebek" projesiyle yeni bebek sahibi olan çiftlere önemli bir destek verildiğini belirterek, kendilerine destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA