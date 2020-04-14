Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. "Evde Kal" çağrılarına uyan çocuklu annelerin taleplerini duyan Büyükşehir Belediyesi, bebek bezi dağıtımına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ağı AYBA'ya gelen talepler arasında yer alan bebek bezlerinin dağıtımına başlandı. AYBA ekipleri tarafından bebek bezlerinin yanında ıslak mendil ve anneler için maskeler de paketler halinde teslim ediliyor.

Kaynak: İHA