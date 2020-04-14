İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor

Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. "Evde Kal" çağrılarına uyan çocuklu annelerin taleplerini duyan Büyükşehir Belediyesi, bebek bezi dağıtımına başladı.

Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. "Evde Kal" çağrılarına uyan çocuklu annelerin taleplerini duyan Büyükşehir Belediyesi, bebek bezi dağıtımına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ağı AYBA'ya gelen talepler arasında yer alan bebek bezlerinin dağıtımına başlandı. AYBA ekipleri tarafından bebek bezlerinin yanında ıslak mendil ve anneler için maskeler de paketler halinde teslim ediliyor.

Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor

Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT