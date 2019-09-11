Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında karar alındı! Komisyon kuruluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları ile toplandı.

KOMİSYON KURULMASI KARARI ALINDI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı.

Toplantının ardından AK Parti'li Gaziantep, Bursa, Malatya ve Kayseri büyükşehir belediye başkanları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ: MEYDANLARDA YAPILAN KONUŞMALAR MEYDANDA KALDI"

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda yapılan konuşmaların meydanlarda kaldığını belirttiğini ve oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanlarından hizmet beklediğini söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir komisyon kurulması talimatı verdiğini bildiren Fatma Şahin, şöyle devam etti:

"Bu komisyonla birlikte Mecliste alınması gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde alınması için Meclise hızlı bir şekilde yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne varsa kendilerinin hızlı bir şekilde bu kararları alacağını, ilgili bakanlıkların da yakın takipçisi olacağını söyledi.

ERDOĞAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ DA KOMİSYONDA OLMASINI İSTEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulacak komisyonda 6 bakan, 6 büyükşehir belediye başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir belediye başkanlarının yer alacağını açıkladı ve şunları söyledi:

"İlçe belediyelerinde de bu oluşumun içerisinde yer alması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız irade belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da önümüzdeki hafta muhtemelen davet edecek ve bu çalışma hızlı bir şekilde başlayacak. Bu yapılan çalışma sonrası da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekirse yasa tasarısı gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameler ya da yönetmelikler... Yani burada halkın huzuru, insanlara 'hizmet etmek için mazeret üretmeyin, hizmet üretin' anlayışı içinde ayrım gözetmeden tüm başkanlarımıza fırsat verecek bir yaklaşım sergilendi."

ADLARI, ERDOĞAN BELİRLEDİ

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yaptığı açıklamada, komisyona dahil olacak isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin belirlediğini ifade etti.

Büyükerşen'in verdiği bilgiye göre, 6 bakan ve İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye başkanları ile 6 belediye başkanı dahil olacak.