Büyükşehir Belediye çalışanlarının sözleşme sevinci

Aydın Büyükşehir Belediye'sinde çalışan 454 personel sözleşme sevinci yaşadı. Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayan Aydın Büyükşehir Belediye'sinde en düşük personel maaşı 4 bin 500 lira olurken, en yüksek maaş da 8 bin 500 lira oldu. İmza töreninde konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, seçimi büyük bir farkla kazanacaklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen imza töreni, şenliğe dönüşürken törene Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, meclis üyeleri, belediye çalışanları ile personelin aileleri katıldı.

Konuşmasına çalışanlara ve emeğe verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, "Çalışana ve emeğe gösterdiği destekten dolayı Özlem Çerçioğlu'nu destekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 20 gün sonra yapılacak yerel seçimlere değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da halkımız, belediye başkanını seçecek. Ama biz çalışanlar olarak bunun ötesinde bir seçim yapacağız. Hem belediye başkanımızı, hem de işverenimizi seçeceğiz. Biz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde huzurluyuz. Noksanlarımız elbette var. Ancak siz çalışanlarımızdan Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı gibi düşünmenizi ve bir oy daha fazla kazanmak için çalışmanızı istiyorum. Gece gündüz demeden durmayın, huzurunuzu bozdurtmayın" diyerek belediye çalışanlarından destek istedi.

Geride kalan 10 yıllık hizmet süresinde belediyedeki tüm personel ile omuz omuza çalışarak Aydın'a en iyi şekilde hizmet ettiklerini belirterek tüm personeline teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, "Benim bu kadar büyük hizmetleri tek başına yapmam mümkün değil. Bu hizmetleri sizlerle beraber yaptık. Vefakar Aydın halkımız da bu hizmetlerimizin karşılığını her zaman sandıkta verdi. Onlardan da Allah razı olsun. Bu sözleşme ile de çalışanlarımıza ortalama yüzde 26, diğer sosyal haklarına da yüzde 21 ile yüzde 40 arasında artış sağlandı. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" diye konuştu.

İnsanların her gün biraz daha yoksullaştığını belirterek mevcut iktidarı eleştiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir marka haline geldiğini belirterek, Çerçioğlu'nun Aydın'ın geleceği için sahip çıkılmasını istedi.

"Sosyal belediyeciliğe önem verdik"

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sayılamayacak kadar önemli projeye imza attıklarını ancak en çok sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, rakibi Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ı eleştirerek "5 yıldızlı otellerde ve devletin misafirhanelerinde kalanlar hayatın ne kadar pahalı olduğunu, tencerenin nasıl kaynadığını bilmezler. Sizin halinizden anlamayanların sizi yönetmesine izin vermeyin" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak ne yaptıysa çalışanları ile yaptığını ve yerine göre 24 saatin 18 saatini çalışarak geçirdiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, topluluğa hitaben yaptığı konuşmada "Bu arkadaşlarımız olduğu sürece, benim sırtım yere gelmez. Seçimi eze eze kazanıyoruz. Ama aradaki fark o kadar yüksek olsun ki tüm Türkiye'ye Aydın Büyükşehir Belediyesi örnek olsun. Aydın halkına daha fazla hizmet edeceğiz, 81 vilayet içinde örnek bir belediye oluşturduk ve bu örnek belediyeyi devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA