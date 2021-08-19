TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. TRT Spor kanalını izlemek için Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.