Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Maç Erzurum'da, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. Manisaspor - Denizlispor maçının hakemi Kutluhan Bilgiç olacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sinan Özcan olacak. BB Erzurumspor