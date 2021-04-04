Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 04.04.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor 1 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 13:30

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kerem Ersoy(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 22. Leo Schwechlen, 77. Mehmet Murat Uçar, 21. Zakarya Bergdıch, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 17. Emrah Başsan, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 92. Aatıf Chahechouhe, 15. Elbasan Rashanı, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 2. Bohdan Butko, 5. Hasan Hatipoğlu, 23. Gökhan Kardeş, 13. Petrus Boumal Mayega, 16. Rahman Buğra Çağıran, 88. Osman Çelik, 61. Oltan Karakullukçu, 14. Mostapha El Kabır, 70. Brahim Darri

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021 Kayserispor 1-1 Göztepe 03.04.2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray 03.04.2021 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük 03.04.2021 Sivasspor 0-0 Trabzonspor 04.04.2021 BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor 04.04.2021 Kasımpaşa Beşiktaş 04.04.2021 Başakşehir FK Yeni Malatyaspor 04.04.2021 Alanyaspor Gençlerbirliği 04.04.2021 MKE Ankaragücü Antalyaspor 05.04.2021 Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK :TFF