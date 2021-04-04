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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 04.04.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor
1 2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 13:30

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kerem Ersoy(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 22. Leo Schwechlen, 77. Mehmet Murat Uçar, 21. Zakarya Bergdıch, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 17. Emrah Başsan, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 92. Aatıf Chahechouhe, 15. Elbasan Rashanı, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 2. Bohdan Butko, 5. Hasan Hatipoğlu, 23. Gökhan Kardeş, 13. Petrus Boumal Mayega, 16. Rahman Buğra Çağıran, 88. Osman Çelik, 61. Oltan Karakullukçu, 14. Mostapha El Kabır, 70. Brahim Darri

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor30147948294919
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor308157293639-7
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kayserispor308814233932-16
16Kasımpaşa308715334731-14
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor316916295127-22
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK :TFF 

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