Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 04.04.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|İttifak Holding Konyaspor
|1
|2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 13:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Sarper Barış Saka(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kerem Ersoy(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 22. Leo Schwechlen, 77. Mehmet Murat Uçar, 21. Zakarya Bergdıch, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 17. Emrah Başsan, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 92. Aatıf Chahechouhe, 15. Elbasan Rashanı, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 2. Bohdan Butko, 5. Hasan Hatipoğlu, 23. Gökhan Kardeş, 13. Petrus Boumal Mayega, 16. Rahman Buğra Çağıran, 88. Osman Çelik, 61. Oltan Karakullukçu, 14. Mostapha El Kabır, 70. Brahim Darri
Teknik Sorumlu
Yılmaz Vural
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|16
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor
KAYNAK :TFF