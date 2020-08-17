Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaan Kanak ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını ifade edildi.

Geride kalan sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Kaan Kanak'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti.

KAAN KANAK KİMDİR?

Kaan Kanak, futbol kariyerine ilk olarak 2009 yılında Ankaragücü'nün Paf takımında futbola başladı. Gösterdiği performans sonucunda teknik ekip tarafından beğenildi ve aynı yıl içerisinde as takıma çıkartılıp profesyonel kariyerine başlamış oldu.

İlk profesyonel maçına 15 Ağustos 2009 tarihinde Manisaspor karşısında çıkan oyuncu, 2010 yılında kendisini geliştirmesi için Bugsaşspor’a kiralık olarak gönderildi. Burada sadece 3 maça çıkan Kaan, 2011 yılında Hatayspor’a kiralık gönderildi. Burada 6 maça çıktıktan sonra 2011 yılının devre arasında İnegölspor’a kiralandı. Sezon sonunda ise Ankaragücü’ne geri dönüş yapmıştı.

2012-2014 yılları arasında 73 kez giydiği Ankaragücü formasıyla 11 gol atma başarısı gösterdi. 2014 yılında ise Eskişehirspor’a transfer olan Kaan, ilk başta U-21 takımında başlasa da sonrasında Eskişehir as takımına yükseldi ve sezon boyunca 28 maça çıkıp 2 kez fileleri havalandırmıştı.