Büyükşehir Belediyesi bayram süresince teyakkuzda olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için bir dizi tedbirler aldı. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 7/24 teyakkuzda olacak.

Kurban Bayramı süresince özel halk otobüsleri hariç Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca MOTAŞ tarafından Arefe Günü itibariyle Şehir Mezarlığı ile Alibaba ve Karababa mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz ek seferler düzenlenecek.

Belediye birimleri tarafından gerekli tedbirler alındı

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri de bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini (444 51 44) arayabilecekler.

MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezi de yine Kurban Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetlerini 185 ve 377 74 44 MASKİ Çağrı Merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ana caddelerde temizlik ve yıkama yapılıyor. Ana caddeler üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram Namazı kılınacak dış mekânlar da yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlik yapıldı. Ayrıca, Şehitliklerin bakım ve temizlikleri yapılarak, Bayramın ilk günü gül suyu sıkılacak.

Belirlenen alanların dışında hayvan satışına izin verilmeyecek

Yine bayram süresince Malatya merkez ile ilçelerde ilaçlama çalışmaları aksatılmadan yapılıyor. Zabıta ekipleri tarafından da belirlenen alanlar dışında hayvan satışına izin verilmiyor. Yasak kesim alanlarında kesim yapanlar hakkında Zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri yapacak. Canlı Hayvan Pazarında 7/24 esasına göre çalışacak olan Zabıta Ekipleri insan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya izin vermeyecek. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere kent merkezinde dilencilere karşı önlemler alınacak.

MEGSAŞ ekmek büfeleri bayramda da hizmet vermeye devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ şirketine bağlı ekmek satış büfeleri de Kurban Bayramının 1. günü hariç diğer üç gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü 17 ekmek büfesinin tamamı açık olacak.

Kaynak: İHA