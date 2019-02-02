Büyükşehir Belediyesi, EMITT Fuarında Mersin’i tanıtıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT fuarında Mersin'i tanıtmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT'te kurduğu stantta Mersin'in adını duyurmak için çalışmalarına devam ediyor. Maldivler'den Japonya'ya, Cape Town'dan Hindistan'a birçok ülke ve Türkiye'den çok sayıda belediyenin ve firmanın katıldığı fuarda, Mersin standı da yoğun ilgi gördü. Rengarenk standı ile katılımcıları karşılayan Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in keşfedilmemiş tüm güzelliklerini ve değerlerini gözler önüne serdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk ve örnek projelerinden birisi olan ve 7 ödül alan VR Mersin projesi ise katılımcıların en çok dikkatini çeken hizmeti oldu. VR Mersin'e yeni eklenen 360 derece tanıtım videosu özelliği ile kullanıcılar, Mersin'de görmek istedikleri tarihi ve turistik mekanlarda interaktif bir gezinti sağlayabiliyor. Sanal gözlükle tüm Mersin'i turlayan katılımcılar, İstanbul'dan Mersin'i keşfedebilme fırsatı yakaladılar. Mersin'i sanal ortamda görmek için sıraya giren misafirler stanttan farklı bir deneyimle ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarına ait kitaplar da fuarda en dikkat çeken tanıtım ögesi oldu. Yüzlerce belediyenin katılım gösterdiği fuarda kültür yayınları kitaplarını tanıtarak, turizmin yanı sıra edebiyatı da fuara taşıyan tek belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. Mersin'in tarihine ışık tutan ve kent kültürünü kitaplarla yaşatan Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınları takdir topladı. Türkiye'nin her yerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak kitapları ücretsiz temin edebileceklerini öğrenen misafirler, böyle bir kültürel hizmetin veriliyor olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Yöresel lezzetler katılımcıların ilgisini çekti

Mersin'in yöresel lezzetlerinden en ünlüleri olan cezerye ve şalgamın tanıtımının da gerçekleştiği stantta Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke ilçeleri de fuar alanında stant açarak yöresel ürünlerini ve lezzetlerini tanıttılar.

Kaynak: İHA