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Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 1 – 0 Manisa FK | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 1 – 0 Manisa FK | Maç sonucu, özeti

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Tarık Güldal, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Temel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 89 Shala), Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 82 Aly Malle), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu (Dk. 68 Gökhan Alsan)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek, (Dk. 46 Çağrı Giritlioğlu), Kouter (Dk. 80 Anıl Koç), Tabekou (Dk. 62 Ozegovic), Gakpa, Sousa (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk. 62 Diallo)

Gol: Dk. 42 Landre (Kendi kalesine)

Kırmızı kart: DK. 87 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Tabekou, Dk. 61 Muhammet Taha Şahin, Dk. 63 Landre (Manisa FK), Dk. 63 Oltan Karakullukçu, Dk. 66 Emircan Altıntaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın özetini izlemek için Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 1 – 0 Manisa FK maç özeti linkine tıklayınız. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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