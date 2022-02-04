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Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. İşte Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki...

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR– MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK  arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Tarık Güldal yönetecek. Güldal'ın yardımcılıklarını ise Emre Çelimli ve Murat Temel yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR– MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR– MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bölge Gündem Editör Ekibi
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