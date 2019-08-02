Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Kurban Bayramı öncesinde kentte yürütülecek çalışmalarla ilgili hazırlık planlamalarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerin ilgili birimleriyle yaptığı görüşme sonucunda kurban kesim yerleri ile satış noktalarını da belirledi.

Bu yıl 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını hijyenik bir ortamda kesebilmesi için kurban alım ve kesim yerlerini belirledi. İlçe belediyelerin ilgili birimlerinin de katıldığı ve meclis salonunda gerçekleşen toplantı sonucunda Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler de gündeme getirildi. Koordinasyon toplantısında Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklıdır, ilçe belediyelerin ilgili müdürlerine, Kurban Bayramı'nda yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Canlı hayvan satış noktaları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Kayapınar Peyas Mahallesi İMKB Lisesi altı, Yenişehir Şehitlik semti İlçe Otogarı karşısı kömür tevzi sahası ve Çarıklı Mahallesi'ndeki besi çiftlikleri olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri ise, Sur ilçesi Mardin yolu üzerinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, May-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası. Yenişehir ilçesinde, Şilbe TOKİ 1. Etap İdare Binası arkası, Üçkuyular TOKİ Sabit Semt Pazarı, Şehitlik semti İlçe Otogarı karşısı kömür tevzi sahası, Ofis Kurdoğlu Lojmanları içindeki beton saha ve Mehmet Akif Ersoy Bulvarı market otoparkı. Bağlar'da 2. Taktik Havva Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri. Kayapınar ilçesinde Emniyet Lojmanları eski ısıtma sistemi binası yanı, Kayapınar Belediyesi Köy Ürünleri Pazar Yeri ve Medya Mahallesi Organik Tarım Pazarı şeklinde belirlendi.

Kaynak: İHA