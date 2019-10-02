Büyükşehir Belediyesi’nden Cemevi bahçesine peyzaj düzenlemesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Yenişehir ilçesindeki Mersin Cemevinin bahçesinde peyzaj düzenleme çalışması yaptı. Düzenlemeler kapsamında cemevinin bahçesi rengarenk çiçekler ve kent mobilyalarıyla donatıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, cami, kilise ve cemevlerine yönelik temizliklerin yanı sıra ibadethanelerin çevre düzenlemesi hizmetlerine de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda muharrem ayında da alevi vatandaşların sıkça ziyaret ettiği cemevlerinde çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yenişehir Mersin Cemevini rengarenk çiçekler ve birbirinden modern kent mobilyalarıyla donattı. Çalışmalar kapsamında dikim, tesfiye ve mobilya montaj çalışmaları yapıldı. Bank, ahşap pergole ve mevsimlik bitki çeşitleriyle süslenen bahçe, ibadetlerini gerçekleştirmek cemevini ziyarete gelen vatandaşların beğenisini kazandı.

Kaynak: İHA