Büyükşehir Belediyesinden kedi ve köpeklere şemsiye

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in bunaltıcı sıcaklarında sokak hayvanlarını korumak için rengarenk şemsiyelerle gölgelik alanlar oluşturdu. Kedi ve köpekler için Kültür Parka yerleştirilen şemsiyeler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan peyzaj mimarları tarafından tasarlandı ve sanat ekibi tarafından yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının gelmesiyle yaşanan bunaltıcı sıcaktan sokak hayvanlarının etkilenmesini engellemek amacıyla Kültür Parka şemsiyeler yerleştirilerek, kedi ve köpekler için dinlenme alanları oluşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan peyzaj mimarlarının tasarladığı ve sanat ekibi tarafından yapılan rengarenk şemsiye gölgelikler, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sıcaktan korunacakları dinlenme alanları oldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanları için daha önce de Köpek Atık İstasyonu ve Beslenme Durakları çalışmalarını hayata geçirmişti. Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında, 8 atık istasyonu ve 8 beslenme durağı Kültür Park ve Atatürk Parkına yerleştirilmişti.

Kaynak: İHA