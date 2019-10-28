Büyükşehir Belediyesi’nden kursiyerlere narko-rehber eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda farklı branşlarda meslek edindirme kurslarında eğitim gören kursiyerlere, narko-rehber eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda meslek edindirme amaçlı açılan kurslardan yararlanan kursiyerlere yönelik narko-rehber eğitimi verdi. Cep sinema salonunda 1 saat süren eğitimde emniyet mensupları tarafından kursiyerlere, madde nedir, maddenin türleri, madde bağımlıları nereye başvuruda bulunabilir, tedavi için neler yapılmalı, madde bağımlılığıyla mücadelede aileler neler yapmalı, birey maddeye nasıl başlar ile şüpheli ve dikkat edilmesi gereken mekanlar konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Eğitim sonunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, katılımcılara madde bağımlılığı, zararları ve madde bağımlılığıyla ilgili destek alabilecekleri kurumların bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Kaynak: İHA