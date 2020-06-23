Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz ‘Metropolitan Olgunluk Testi’

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle okul öncesi öğrenimlerini tamamlayamayan 6 yaş civarındaki çocukların velilerinin, "Çocuğum ilkokula başlayabilecek olgunluğa sahip mi?" kaygısını gidermek amacıyla ücretsiz "Metropolitan Olgunluk Testi'ni başlattı. Test, çocukların olgunluk seviyelerinin ölçüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle okul öncesi öğrenimlerini tamamlayamayan ve 3 aya yakın süre evde kalan 6 yaş civarındaki çocukların velileri, "Çocuğum ilkokula başlayabilecek olgunluğa sahip mi?" kaygısını yaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, velilerin bu kaygısını gidermek için Metropolitan Olgunluk Testi (MOT) başlattı. Testten yararlanmak isteyenler, 0324 533 22 04 numaralı telefondan randevu oluşturabiliyor.

MOT 6 alt test ve 100 ana maddeden oluşuyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kent merkezindeki Ulu Çarşı içerisinde yer alan Kadın Danışma Merkezinde Metropolitan Olgunluk Testini uyguluyor. Amerika'da ortaya çıkan test, çocukların olgunluk seviyelerini ölçüyor. Psikolog Deniz Liman eşliğinde bir odada çocukla karşılıklı 30 dakika süreyle yapılan testin öncesinde ve sonrasında aileyle görüşme gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 1 saat süren ve 5-6 yaş civarı çocuklara uygulanan MOT, 6 alt testten ve 100 ana maddeden oluşuyor. Çocuk için eğlenceli bir aktivite haline de gelen test sırasında Psikolog Liman, çocuğun davranışlarını da gözlemleme fırsatı elde ediyor. Liman, ebeveyn ile gerçekleştirdiği özel sohbette çocuğun test sonucunu ve çocukta geliştirilmesi gereken noktaları paylaşıyor. Liman, çocuğun ilkokula başlama olgunluğuna sahip olup olmadığını da bildiriyor ve gerekiyorsa bir yıl daha okul öncesi öğrenimi görmesini öneriyor.

"Bu testin sonucunda çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını görüyoruz"

Psikolog Liman, MOT'un içeriğiyle ilgili verdiği bilgide, "Metropolitan Olgunluk Testi, 5,5-6 yaş arasındaki çocukların ilkokula ve ilkokulun getirdiği ders yükümlülüklerine hazır olup olmadığını gösteren bir testtir. Bunu şu anda başlatmamızın özel sebebi, korona virüs sebebiyle çocuklarımızın son 3 aydır anaokullarına gidememesi. Çocuğunu ilkokula başlatma, ebeveynler için normalde de çok büyük bir karardır. Çocuklar 3 aydır eğitim alamadıkları için ebeveynlerde daha büyük bir kriz oluştu. Bu testin sonucunda çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını görüyoruz" dedi.

"Bu test çocuğun zekasını değil, olgunluğunu ölçüyor

Testin maddi boyutunun yüksek olduğunu ancak Kadın Danışma Merkezinde ücretsiz uyguladıklarını belirten Liman, "Aslında bu test çocuğun zekasını değil, çocuğun olgunluğunu ölçüyor. Okul olgunluğu testi olduğu ve 5,5-6 yaşa uygulandığı için genelde bu dönemde başlayıp okul kaydı sürecine kadar gider. Haziran ile Eylül arasında uygulanan bir testtir bu. Bu testi ne kadar erken yaparsak o kadar iyi" diye konuştu.

"Bu testle daha net bir karar verirler diye düşünüyorum"

Alev Kılıç da 5,5 yaşındaki kızı Irmak'ı Metropolitan Olgunluk Testi'nden geçirdi. Testin sonucunda kızı Irmak'ın ilkokula başlama olgunluğuna sahip, ancak birtakım eksikleri olduğunu öğrenen Alev Kılıç, şunları söyledi:

"Kızım ana sınıfına gidiyordu. 2 ay bir kaybımız oldu. Ben de Deniz hanımdan bu iki ay kaybın kızımı nasıl etkileyebileceğini öğrenmek istedim, çünkü bu sene ilkokula başlatacağım. Geldim, kendisinden yardım istedim. O da bana böyle bir test olduğunu söyledi. Bunu yaptık. Çok şükür normalin üstünde çıktı. Tedirginliklerim de bitti. İlkokula yazdıracağım, eksiklerini gördüm. Dikkat dağınıklığı, heyecanlandığında sayıları tersten yazma gibi eksikleri var. Bu konuda üstüne düşmem gerekiyor. Sanırım yazın da bunu hallederiz. Başkanımız Vahap Seçer'e böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben de yakın çevremde sevdiğim arkadaşlarıma öneriyorum. Malum ben de anneyim. Bütün annelerin kafasında bir belirsizlik oluşuyor. En azından bu testle daha net bir karar verirler diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA