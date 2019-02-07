Büyükşehir ekibi Alandüzü ve Beşevler’i asfaltladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alandüzü ve Beşevler Mahallelerinde büyük memnuniyet oluşarak yolları asfaltladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şehir Senin İçin Yenileniyor" sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Alandüzü-Beşevler ve Beşevler-Kocaeli İl Sınırı arasında kalan 7 kilometrelik güzergah yenilendi. Vatandaşlar rahat ve konforlu ulaşım imkanına kavuştu. Konuyla ilgili Beşevler Mahalle Muhtarı Recep Keskin yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemizin bölgemizde yapmış olduğu asfalt çalışmasından hem vatandaşlar hem de biz son derece memnun kaldık. Büyükşehir Belediyemiz gerçekten özverili bir şekilde çalışarak yollarımızı yeni yüzlerine kavuşturdu. Araçların geçişleri yenilenen yollarla birlikte daha kolay bir hal aldı. Vatandaşlarımızın da rahat bir şekilde yürümelerini imkan sağlandı. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışamadan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Hizmet teşekkürü"

Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın ise yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemize mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın kendi yerlerinden feragat etmesiyle birlikte yolumuz genişledi. Özellikle mahalle içerisinde olan yol kenarlarına kaldırım ilavesi yapıldığı zaman daha da güzel olacağını umuyorum. Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel çalışma için herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA