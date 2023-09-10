Büyükşehir, Evde Sağlık Hizmetleri ile yüzlerce hastaya ulaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hizmetlerini sürdürüyor. Öncelikli hedef kitlenin 65 yaş üstü yaşlılar, kronik hastalar, engelliler ve bakıma muhtaç bireylerin olduğu birimde, aktif olarak 4 bin 500 hizmet alan hasta bulunuyor. Her yıl bin 500 yeni hastanın kaydı alınarak hizmet ağı genişletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde merkez ilçeler olan Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'na düzenli aralıklarla hizmet sunan birim, özellikle kendi başlarına yaşamını sürdüremeyen bireyleri hedef alıyor. Bu çerçevede evde kendi işlerini yapamayan, kişisel bakımlarını sağlayamayan, kronik hastalıkları bulunan ve yoksulluk içinde yaşayan hastalara destek olunuyor. Sağlık Hizmetine ulaşmak isteyen hasta ve hasta yakınları iletişim numarasını arayarak, Belediye'nin internet sitesi üzerinden veya ABİM aracılığıyla başvuru yapabilecekleri gibi doğrudan birim merkezine gelerek de başvuru yapabiliyor. Öncelikli hedef kitlenin 65 yaş üstü yaşlılar, kronik hastalar, engelliler ve bakıma muhtaç bireylerin olduğu birimde, aktif olarak 4 bin 500 hizmet alan hasta bulunuyor. Her yıl bin 500 yeni hastanın kaydı alınarak hizmet ağı genişletiliyor.

15 binin üzerinde kayıtlı hastamız var

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Diş Hekimi Dilara Bölükbaşı Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde 15 bin 523 adet kayıtlı hastanın olduğunu söyledi. Bölükbaşı, "Aktif hizmet alan hasta sayımız 4 bin 500'lerde her sene bu sayımız git gide artıyor. Her sene bin 500 yeni hasta ilavesiyle hizmetimizi çok daha fazla çok daha kişiye ulaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ana ilçeler olmak üzere Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'na periyodik olarak hizmet vermekteyiz" dedi.

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Hedef kitlemiz 65 yaş üstü hastalar

Hizmette hedef kitlenin öncelikle 65 yaş üstü hastalar olduğunu aktaran ve hedef kitle hakkında bilgiler veren Dilara Bölükbaşı, şunları söyledi: "Kendi başlarına evde kendi işlerini ve bakımlarını yapamayan, kronik hastalıkları olan hastalarımız, engelli genç veya yaşlı hastalarımız, bakıma muhtaç yoksulluk ve yoksunluk içinde olan insanlar bizim hedef kitlemiz. Hizmetimizi verirken 62 kişilik bir ekip ile çalışıyoruz. Bu ekip içerisinde doktor, diş hekimi, hemşire arkadaşlarımız var. Fizyoterapistlerimiz var, hastane nakil ambulanslarımızla yürüyemeyen hastalarımızı hastaneye getirip götürebiliyoruz. Hastanede yardımcı elemanlarımızla servisli hastaneye götürdüğümüz hastalara yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde yatağa bağımlı evde kendi işini yapamayan, kendi banyosunu, kişisel bakımını yapamayan hastalara evde bakım hizmeti çerçevesinde banyo hizmeti veriyoruz. Bakım elemanlarımız sayesinde evlerinde yaşam alanlarının temizliğine de yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Hasta ve hasta yakınları hizmetten çok memnun

Son olarak yapılan işlemler ve sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini açıklayan Dilara Bölükbaşı, alınan hizmetten dolayı hasta ve hasta yakınları tarafından gelen olumlu geri dönüşlerin mutluluk verdiğini söyledi. Bölükbaşı, "Nakil işlemleri konusunda 6 tane ambulansımız var. Yatağa bağımlı yürüyemeyen hastalarımıza hastaneye gidiş gelişlerinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca hastane servisimiz var. Bu servislerle hastaneye gidiş gelişlerde zorluk yaşayan ve kendiişlerini yapamayan hastalara kolaylık sağlıyoruz. Bize en sağlıklı ulaşım telefon ile gerçekleştirebilirler. Telefon numarasını arayarak bizzat başvuru yapabilirler. İnternet aracılığı ile belediye üzerinden whatsapp ya da ABİM aracılığıyla bize başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra birime gelerek direkt olarak başvuru yapabilirler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri gerçekten çok büyük bir boşluk dolduruyor. Çok fazla hastaya ulaşabilmemiz sebebiyle hastalarımızdan gelen pozitif geri dönüşlerde bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)