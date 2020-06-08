Büyükşehir Halk Kart ile 9 milyon TL yardımda bulundu

Sosyal belediyecilik projeleri ile vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Uzman ekiplerin belirlediği ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar Halk Kart ve sosyal yardımlarla 5 bin 4 aileye, 9 milyon 096 bin 507 TL yardımda bulunuldu.

Halk Kart, banka kartına aylık yüklenen belirli bir meblağ ile vatandaşların alışverişlerini yapmalarına imkan sağlıyor. Gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi ihtiyaçların tanımlı olduğu Halk Kart diğer ürünler için kullanılamıyor.

Dünya'nın sevgiyle paylaşarak, güler yüzle yardımlaşarak ve dayanışma ile daha güzel bir yer olacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşarak güçlerinin yettiğince yanlarında olmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürün; "İnsanları mutlu etmenin, yüzlerinde tebessüm olabilmenin birçok yolu var. Kimi vatandaşımız mahallesinin yolu yapıldığında mutlu olup teşekkür ederken kimisi de evlerine gelen sağlık ekiplerimizin ilgisiyle mutlu olabiliyor. Çocuklarımız da mahallelerine yapılan park, halı sahada özgürce koşup oynarken onlardan mutlusu olmuyor. Bir de ihtiyaç sahibi olup da bunu dillendirmeyen, dillendirmekten çekinen insanlarımız var. Özellikle salgından sonra kötüye giden ekonomi, işten çıkarmalar nedeni ile birçok vatandaşımızın sosyal ve ekonomik durumu kötüye gitti. Büyükşehir ailesi olarak sahadaki uzman ekiplerimizle belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor onların bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Halk Kart hizmetimiz ve sosyal yardımlarımızla bugüne kadar 5004 ailemize ulaştık. Yüzlerinde küçük bir tebessüm, sofralarında sıcak bir çorba olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: İHA