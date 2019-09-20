Büyükşehir, her alanda hizmetlerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde olmak üzere 70 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yol asfalt, yapı işleri kontrol, Aykome ve Kent Estetiği Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler 13 ayrı ilçede hem mevcut hem de yeni yerleşim alanlarında alt ve üstyapı çalışmalarını yürütürken, açtığı bulvarlarla kent trafiğini açtı.

Haliliye'de asfalt atağı sürüyor

Buluntu Hoca Bulvarı asfaltlandı

Karaköprü İlçesinde Diyarbakır yolunu Mardin yoluna bağlayan 50 metre genişliğindeki Buluntu Hoca Bulvarının 3.5 kilometrelik kısmını sıcak asfaltla buluşturarak Mehmet Hafız Bulvarına bağlayan Büyükşehir Belediyesi bölge trafiğini rahatlattı.

Çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe açıldı

Şanlıurfa trafiğinin kalbi niteliğindeki Çevik Kuvvet Köprülüğü kavşağı trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Ankara'daki girişimleri ile hız kazanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla asfaltlandı ve trafik akışına açıldı.

Yeşiloğlu Bulvarı standart cadde oluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla "Standart Cadde Uygulaması'nı ilk olarak Karaköprü birinci 35 metrelik yolda yer alan Yeşiloğlu Bulvarında başlatan Fen İşleri Yol Asfalt Şubesi ekipleri caddenin alt yapısını güçlendiriyor ardından ise üst yapısını standart hale getiriyor.

Karakoyun köprülü kavşağında viyadük inşaatı başladı

Şanlıurfa'da tasfiye nedeniyle önceki dönem yapımına ara verilen Karakoyun Köprülü Kavşağını hızlıca tamamlayarak Şanlıurfalıların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül'ün talimatlarıyla Şanlıurfa-Gaziantep istikameti asfaltlandı ve güzergah geliş ve gidiş olarak trafiğe açıldı. Ardından projede 2. Etap olan viyadük inşaatı hızlıca başladı.

Yol asfalt şubesi 45 ayrı noktada sahada

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesine bağlı ekipler kentin genelinde sıcak asfalt seriminin yanı sıra terasman ve asfalt yama hizmetleriyle sahada gece gündüz çalışarak 45 ayrı noktada Şanlıurfalılara hizmet ediyor. Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadük İnşaatı, 11 Nisan Külliyesi, Eyüpnebi Camiisi, Hilvan'da Kütüphane, Hayvan Borsası ve diğer mega projeleri kente kazandırmanın gayreti içersinde olan Büyükşehir ekipleri kontrolleriyle birlikte her gün inşaatlarını projelerine uygun inşa ediyor.

Aykome alt yapı kuruluşlarıyla koordineyi sağlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı AYKOME Şubesine bağlı ekipler diğer alt yapı kuruluşlarıyla birlikte koordineli bir çalışma yürüterek kentte yapılacak olan alt yapı kazılarına gerekli izinleri veriyor, yapılan kazıları sahada denetliyor.

Şanlıurfa kent estetiği şubesi ile modernleşiyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kent Estetiği Şubesine bağlı ekipler 15 ayrı noktada yürüttüğü çalışmalarla kentin estetiğini daha modern bir görünüme kavuşturuyor.

Kaynak: İHA